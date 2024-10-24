Авиация США и Великобритании нанесла удары по аэропорту в Йемене

Авиация США и Великобритании нанесла удары по аэропорту в городе Ходейда на западе Йемена, сообщает РИА Новости.

Город Ходейда находится под контролем мятежного движения хуситов «Ансар Аллах».

О последствиях атаки не сообщается.

Атака произошла после того, как на прошлой неделе американские и британские истребители совершили два налета на объекты «Ансар Алла» в прибрежном районе в месте Рас-Исса в округе Ас-Салиф.

Ранее американские и британские военные самолеты атаковали столицу Йемена, Сану, и город Ходейда.