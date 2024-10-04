США и Британия нанесли удары по Йемену
Хуситы: военные самолеты США и Британии атаковали столицу Йемена
Фото - © Defence Imagery. defenceimagery.mod.uk
Американские и британские военные самолеты атаковали столицу Йемена, Сану, и город Ходейда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники среди местных политиков.
Военные самолеты США нанесли авиационные удары по позициям хуситов.
В прошлый раз военно-воздушные силы Соединенных Штатов и Великобритании атаковали Йемен вечером 3 октября. Тогда были поражены объекты в районе Эль-Джабана рядом с городом Ходейда, сообщал ТАСС.
Ранее йеменские хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper. Это был восьмой по счету уничтоженный БПЛА, принадлежащий США.