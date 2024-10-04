США и Британия нанесли удары по Йемену

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Американские и британские военные самолеты атаковали столицу Йемена, Сану, и город Ходейда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники среди местных политиков.

Военные самолеты США нанесли авиационные удары по позициям хуситов.

В прошлый раз военно-воздушные силы Соединенных Штатов и Великобритании атаковали Йемен вечером 3 октября. Тогда были поражены объекты в районе Эль-Джабана рядом с городом Ходейда, сообщал ТАСС.

Ранее йеменские хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper. Это был восьмой по счету уничтоженный БПЛА, принадлежащий США.