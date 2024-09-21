Авиа-бомбовая опасность объявлена в Запорожской области

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В воздушном пространстве Запорожской области замечены военные самолеты ВСУ. Объявлена авиационная бомбовая опасность, сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

В зоне риска оказались освобожденные Россией населенные пункты Токмак, Энергодар, Михайловка. Также особую бдительность рекомендуется проявлять жителям Днепрорудного, Молочанска, Полог и Васильевки.

Украинские войска могут использовать авиабомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM). Дальность применения — от 40 до 75 километров.

Ранее Рогов сообщал о том, что ВСУ наносят удары по Энергодару, где расположена Запорожская АЭС. Атака совершалась с использованием артиллерии.