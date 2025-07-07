РБК: тело совершившего самоубийство в Подмосковье Старовойта нашли 5 июля

Как заявил осведомленный источник, тело экс-министра транспорта Романа Старовойта нашли в Подмосковье 5 июля — в субботу, а не днем в понедельник, пишет РБК .

По данным источника издания, для выяснения причин смерти Старовойта проведут медицинскую и баллистическую экспертизы. На данный момент основной версией случившегося считают самоубийство.

«На месте происшествия были изъяты следы, которые могут иметь значение по делу», — отметил собеседник.

В министерстве транспорта заявили, что еще 6 июля состоялось совещание с участием Старовойта. По данным Mash, утром 7 июля его также видели на работе.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении Старовойта с занимаемой должности также 7 июля, документ сразу же вступил в законную силу.