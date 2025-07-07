Mash: Роман Старовойт утром 7 июля был в Минтрансе РФ и провел совещание

В последний раз бывшего министра транспорта России Романа Старовойта видели живым утром 7 июля. Он был в Минтрансе и даже успел провести совещание примерно в то же время, когда было объявлено о его отставке, сообщает Mash .

Предварительно установлено, что после того, как утром 7 июля Старовойт провел совещание в Минтрансе и узнал об отставке, он со всеми попрощался и поехал домой.

Позднее тело бывшего министра нашли в его Tesla Model X 2018 года выпуска рядом с парком Малевича в подмосковном Одинцове.

Сообщается, что родственники в последний раз общались со Старовойтом два дня назад. 5 июля он посещал соревнования своей дочери, внешне он был поникшим.

7 июля президент РФ Владимир Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса. Позднее появилась информация, что экс-министр свел счеты с собственной жизнью. Информацию об обнаружении тела Старовойта подтвердили в Следственном комитете России. Все обстоятельства случившегося выясняются.