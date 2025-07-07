Старовойт в последний раз общался с родственниками двое суток назад

В последний раз бывший министр транспорта России Роман Старовойт разговаривал с родственниками двое суток назад. 5 июля экс-чиновник посетил соревнования своей дочери, он выглядел поникшим, сообщает Baza .

На мероприятии Старовойт находился около часа. Затем обнял дочь и уехал.

С тех пор Старовойт не общался с близкими.

Бывший министр транспорта России и губернатор Курской области покончил с собой в подмосковном Одинцове. 7 июля президент РФ Владимир Путин освободил его от должности главы ведомства.

Возможная причина самоубийства Старовойта — уголовное дело. Его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере в Курской области. На чиновника дали показания о причастности к нарушениям при строительстве фортификаций в регионе.

Старовойт занимал должность губернатора Курской области с 16 сентября 2019 года до 14 мая 2024 года. С 14 мая 2024 года по 7 июля 2025 года он был министром транспорта РФ.