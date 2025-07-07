Против тунеядства: в ГД оценили предложение по возрождению советского закона

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева заявила, что в РФ на данный момент нет такого явления, как тунеядство, но она сама против безделья граждан, сообщает Газета.ru .

«Это было при другом режиме, другой системе экономики, когда человек либо работал, либо не работал. Сейчас у нас самые разные формы занятости приветствуются, например, когда многодетная мама не работает, ухаживает за детьми, потому что для нее это главное», — сказала спикер.

По ее словам, сегодня в России развивается институт самозанятости и индивидуальное предпринимательство. Одновременно пенсионная система привязана к трудовому стажу, но в «Единой России» пока не обсуждают введение закона о тунеядстве.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 57% респондентов относятся к тунеядцам негативно и еще 45% поддерживают возвращение соответствующего закона.