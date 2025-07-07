Против тунеядства: в ГД оценили предложение по возрождению советского закона
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева заявила, что в РФ на данный момент нет такого явления, как тунеядство, но она сама против безделья граждан, сообщает Газета.ru.
«Это было при другом режиме, другой системе экономики, когда человек либо работал, либо не работал. Сейчас у нас самые разные формы занятости приветствуются, например, когда многодетная мама не работает, ухаживает за детьми, потому что для нее это главное», — сказала спикер.
По ее словам, сегодня в России развивается институт самозанятости и индивидуальное предпринимательство. Одновременно пенсионная система привязана к трудовому стажу, но в «Единой России» пока не обсуждают введение закона о тунеядстве.
Ранее ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 57% респондентов относятся к тунеядцам негативно и еще 45% поддерживают возвращение соответствующего закона.