Роман Старовойт: работа в Курской области, коллапс в аэропортах, самоубийство и следствие

В материале РИАМО — о жизни и смерти бывшего министра транспорта, который 7 июля застрелился в парке в Подмосковье.

Детство и образование Романа Старовойта

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Роман Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. Однако детство будущего политика прошло в Ленинградской области. Дело в том, что, когда Роману было 2 года, его отца с Курской атомной электростанции перевели работать на Ленинградскую АЭС, в город Сосновый Бор, поэтому семье пришлось переехать.

В 1995 году Старовойт окончил Балтийский государственный технический университет имени Д. Ф. Устинова по специальности «Импульсные тепловые машины». Но это не единственное образование, полученное будущим министром. Также он отучился в Северо-Западной академии госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление», а затем защитил диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук по теме «Инновационная методика подготовки спортсменов в зимнем полиатлоне» в Московском университете МВД РФ.

Затем последовало повышение квалификации по программе развития кадрового управленческого резерва в Высшей школе государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Стоит отметить, что уже после получения первого высшего образования Старовойт поступил на должность исполнительного директора в «Региональное инвестиционное агентство».

Карьера Старовойта в правительстве

Стартовой площадкой для политической карьеры Романа Старовойта стала позиция госслужащего в правительстве Санкт-Петербурга. В 2005 году он стал начальником отдела по работе с инвесторами управления инвестиционных проектов, а спустя два года пошел на повышение — занял должность первого заместителя председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам.

В 2010 году он стал референтом и заместителем директора департамента промышленности и инфраструктуры в аппарате правительства России. На этой должности он пробыл два года.

После ухода с должности заместителя Старовойт начал руководить Росавтодором. Несколько дней в октябре 2018 года он занимал должность замминистра транспорта РФ.

11 октября 2018 года Старовойта назначили врио губернатора Курской области. Спустя год, в сентябре 2019-го, он принимал участие в выборах главы региона от партии «Единая Россия» — и с большим количеством голосов (81,07%) вступил в должность.

С ноября 2020 года Старовойт являлся секретарем Курского регионального отделения «Единой России». Спустя четыре года он становится министром транспорта России.

Коллапс в аэропортах и увольнение Старовойта

5-6 июля 2025 года в ряде российских аэропортов, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, произошел масштабный коллапс. Из-за введения ограничений в воздушном пространстве авиакомпании массово отменяли или переносили сотни рейсов, тысячи были задержаны. Были отменены 485 рейсов, 88 самолетов направили на запасные аэродромы, еще 1900 рейсов были задержаны. 43 000 пассажиров оформили возврат билетов, еще 94 000 были размещены авиакомпаниями в гостиницах.

На следующий же день после коллапса, 7 июля, Старовойт был отправлен в отставку. Многие видят в этом взаимосвязь, однако большинство экспертов полагают, что далеко не в этом кроется причина. Тем не менее политолог Дмитрий Еловский считает, что у Старовойта были неудачи и на посту министра.

«Растет кредиторская задолженность отрасли, проблемы с безопасностью в морских портах. Также непрекращающийся кризис в железнодорожном транспорте, очень серьезные проблемы в отрасли, РЖД не справляются с перевозками, а ведомство курировал Старовойтов. И хотя во многом это не его вина и не последствия его управления, но получается, что ему не удается справиться с проблемой», – рассказал Еловский. Дмитрий Еловский политолог

Как связан Старовойт с уголовным преследованием Алексея Смирнова

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После того как Романа Старовойта назначили министром транспорта, во главу Курской области встал Алексей Смирнов. До весны 2024 года он был первым заместителем губернатора и председателем правительства региона. Спустя всего 205 дней, 5 декабря 2024 года, Смирнов внезапно досрочно сложил свои полномочия, временно исполняющим обязанности был назначен депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Весной 2025 года Алексея Смирнова задержали по делу о мошенничестве. Официальный представитель МВД Ирина Волк заявляла, что Смирнов обвиняется в мошенничестве на 1 миллиард рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Уголовное дело связано с изготовлением защитных сооружений. У силовиков возникли подозрения по поводу качества конструкций.

Политолог Евгений Минченко рассказал НСН, что именно в преемнике отчасти кроется причина отставки Старовойта.

Я бы не стал связывать отставку с транспортным коллапсом в аэропортах, это не сфера ответственности министра. Старовойта догнала история с Курской областью. Ранее его сменщика Алексея Смирнова убрали за неготовность региона к внешнему вторжению. Он был замом Старовойта, определенная ответственность есть и на самом Старовойте. В повышение Старовойта я не верю, если не будет уголовных дел, то, возможно, братья Ротенберги его куда-то пристроят. При этом больших свершений у Минтранса при Старовойте мы не видели» Евгений Минченко политолог

Любопытно, что в апреле 2025 года нынешний врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пригласил в свой рабочий кабинет священника и попросил его освятить помещение. «Именно сегодня решил пригласить священника, чтобы освятить свой рабочий кабинет в здании облправительства. В свете последних событий отчетливо понимаю, как много греховности накопилось в этих стенах», — высказывался Хинштейн после ареста Алексея Смирнова.

Самоубийство Романа Старовойта

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением. Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство», — сказала Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР).

По информации источника телеграм-канала "112", на Старовойта дал показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, задержанный недавно за хищения при возведении фортификационных сооружений в регионе. Последовало увольнение Старовойта, а после этого он свел счеты с жизнью.