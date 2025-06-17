Аварийный режим электросети мог стать причиной смертельного пожара в Королеве

Возможная причина возникновения пожара в трехкомнатной квартире в жилом доме на улице Корсакова в Королеве — аварийный режим работы электрической сети. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Возгорание произошло в 04:20. Умерли трое взрослых и двое детей, им было три и семь лет.

По предварительным данным, к живущей в квартире женщине приехали племянница с супругом и ребенком. Ее также посетила подруга с ребенком.

Ранее ГСУ СК России по Московской области открыло уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Площадь пожара составила 30 квадратных метров, его ликвидировали.