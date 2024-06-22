Атаки хуситов вынудили атомный авианосец США покинуть Красное море

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Атомный авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower получил приказ о возвращении домой после атак хуситов в Красном море, сообщает радио Sputnik со ссылкой на NBC News.

Борт выполнял операции против йеменских хуситов. На смену ему направят авианосец Theodore Roosevelt.

«Официальные лица США, как сообщается, приказали авианосцу USS Dwight D. Eisenhower, возглавляющему американские операции против хуситов, вернуться домой <…> в Норфолк, штат Вирджиния, после более чем 8-месячного участия в боевых действиях», — пишет издание.

Хуситы начали атаковать в Красном море все корабли, которые связаны с Израилем. Поводом для этого стали действия Израиля в секторе Газа.

Ранее хуситы атаковали американский эсминец и два торговых танкера в Красном море. Нападение произошло в Аденском заливе.