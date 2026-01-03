Армия США разбомбила дом министра обороны Венесуэлы Лопеса

сегодня в 10:58

Американская армия разбомбила дом министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса. Одна из ракет ВВС США также атаковала склад с боеприпасами в Каракасе, сообщает Mash .

Незадолго до атаки США президент Венесуэлы Николас Мадуро проводил встречу со спецпредставителем КНР. В социальных сетях на Западе пользователи допустили, что политик сбежит в Китай.

На опубликованной записи американская ракета попала в склад с боеприпасами. Он начал детонировать.

Утром 3 января США напали на Венесуэлу. Они начали атаковать обычные и военные объекты в Каракасе. Еще в городе высадился американский десант. На улицах появилась военная техника армии Венесуэлы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.