Американский десант высадился в столице Венесуэлы Каракасе

сегодня в 10:12

Стрельбу услышали в столице Венесуэлы Каракасе. По предварительной информации, там высадился десант ВС США, сообщает Mash .

Перестрелки произошли в разных частях Каракаса. Движение в центре города ограничили.

Американские военно-воздушные силы еще раз атаковали авиационную базу El Libertador в Маракае. Воздушное пространство над Венесуэлой закрыли.

РБК сообщает, что над Каракасом заметили военные вертолеты. Среди них и CH-47 «Чинук», стоящие на вооружении у американской армии. Взрывы в городе не прекращаются.

