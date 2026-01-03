Американский десант высадился в столице Венесуэлы Каракасе
Фото - © US Army
Стрельбу услышали в столице Венесуэлы Каракасе. По предварительной информации, там высадился десант ВС США, сообщает Mash.
Перестрелки произошли в разных частях Каракаса. Движение в центре города ограничили.
Американские военно-воздушные силы еще раз атаковали авиационную базу El Libertador в Маракае. Воздушное пространство над Венесуэлой закрыли.
РБК сообщает, что над Каракасом заметили военные вертолеты. Среди них и CH-47 «Чинук», стоящие на вооружении у американской армии. Взрывы в городе не прекращаются.
