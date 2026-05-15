Адское пекло: москвичей ждет прожарка до +32 градусов
Синоптики Росгидромета выпустили штормовое предупреждение для москвичей. С 18 по 22 мая в столице ожидается аномально жаркая погода, сообщается на сайте ГУ МЧС России по городу.
Столбики термометров в дневные часы будут подниматься до отметок от +30 до +32 градусов.
Специалисты предупреждают о сопутствующих рисках природного и техногенного характера. Экстремальный перегрев может приводить к быстрой потере работоспособности, снижению концентрации внимания и даже к обморокам.
В связи с этим возрастает вероятность роста числа дорожно-транспортных происшествий, включая аварии с участием транспорта, перевозящего опасные грузы. Кроме того, повышается риск сбоев и чрезвычайных ситуаций на производстве из-за возможных ошибок персонала, вызванных тепловым воздействием.
Еще одной угрозой станет резкое увеличение нагрузки на городские электросети. Перегрев трансформаторного и климатического оборудования может спровоцировать локальные аварии и возгорания.
