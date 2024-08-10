сегодня в 06:29

Армия Израиля заявила об ударе по школе в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по школе в Секторе Газа, утверждая, что в здании находились бойцы палестинского движения ХАМАС, сообщается в Telegram-канале израильской армии.

По информации ЦАХАЛ, в школе располагался командный центр палестинского движения. Как утверждает израильская армия, школа использовалась для планирования и осуществления атак на ЦАХАЛ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой телеканал Press TV, по меньшей мере 100 человек погибли в результате удара, десятки получили ранения.

Ранее Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14–15 августа переговоры о прекращении огня.