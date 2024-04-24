Арестованный замминистра обороны жил в особняке из романа «Мастер и Маргарита»

Замминистра обороны РФ Иванов жил в особняке из романа «Мастер и Маргарита»

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов жил в столичном особняке, который описан в романе «Мастер и Маргарита». Дом расположен в Чистом переулке, там сейчас проводятся обыски, сообщает Mash .

В 2019 году в доме провели ремонт, а затем в него заехал Иванов. Он занимал все этажи усадьбы Анны фон Мекк XIX века.

Как считают исследователи творчества писателя Михаила Булгакова, в подвале данного дома жил Мастер из знаменитого романа.

Иванова задержали на рабочем месте 23 апреля. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России. В отношении него возбуждено уголовное дело. Замминистра может грозить до 15 лет тюрьмы.

Свою вину в получении взятки Иванов отрицает.