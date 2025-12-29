Арестована женщина, которая заживо сожгла 3 человек в Люберцах

Суд в Подмосковье заключил под стражу женщину, которая подожгла и заперла квартиру, где находились трое ее приятелей. Все они погибли, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным следствия, днем 27 декабря фигурантка находилась в квартире на улице Первомайская в пос. Октябрьский г. о. Люберцы вместе с двумя знакомыми мужчинами и женщиной. Между приятелями вспыхнул конфликт.

Тогда женщина подожгла постельные принадлежности и свои вещи, а затем вышла из квартиры и заперла ее на ключ. В результате трое пострадавших не смогли выбраться и погибли.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемую — 39-летнюю женщину. Ей предъявили обвинение по п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех человек, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом).

Суд арестовал ее до 28 февраля 2026 года включительно на время расследования. Люберецкая городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.