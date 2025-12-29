Женщина заживо сожгла 3 человека в Люберцах

В подмосковных Люберцах женщину обвинили в совершении тройного убийства. Злоумышленница намеренно подожгла дом, в котором находились люди. По ее словам, она надеялась, что жертвы заметят горение изнутри, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Предварительно известно, что 27 декабря 2025 года 39-летняя обвиняемая находилась в кругу приятелей. Она временно проживала в комнате, арендованной у одного из них. Внезапно между ними вспыхнул конфликт. Женщина решила расправиться со всеми присутствующими.

С этой целью, применив воспламеняющуюся жидкость и зажигательное устройство, она подожгла постельные вещи, после чего покинула место преступления, заблокировав входную дверь квартиры снаружи. Обвиняемая лишила пострадавших возможности самостоятельно эвакуироваться из жилища. В результате пожара трагически погибли три человека.

«Я бросила спичку, развернулась и пошла. Я думала, что они почуют. Там чуть-чуть было (огня после поджога — ред.), не сильно было, я развернулась и ушла, не смотрела», — рассказала обвиняемая в ролике, который обнародовал Следственный комитет.

Следователями и специалистами-криминалистами был произведен тщательный осмотр места происшествия, конфискована емкость с бензином, обгоревшие остатки постельного белья. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы и пожарно-техническое исследование. Произведены допросы обвиняемой и очевидцев, а также проведена проверка показаний на месте, в ходе которой фигурантка детально описала обстоятельства совершенного ею злодеяния. В ближайшем будущем следствие планирует обратиться в судебные органы с ходатайством об избрании меры пресечения для обвиняемой.

