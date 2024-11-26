Арест на 2 месяца: в Удомле мужчина пытался нажиться на бойце СВО

В городе Удомля Тверской области коммерсанта подозревают в опасной афере: он решил отправить одинокого пожилого мужчину на СВО и получить от региона 13 миллионов рублей, сообщает сайт MK.Ru .

По предварительной версии, коммерсант решил выдать свою дочь за потерпевшего замуж и рассчитывал на гибель военного. Мужчина уехал на СВО и оставил банковскую карту своей молодой супруге. Ситуация стала известна родственникам бойца.

Затем коммерсант предложил должностному лицу, которое должно было осуществлять проверку, взятку в 2 миллиона рублей, но тот сообщил об этом в правоохранительные органы.

Сотрудники УФСБ России по Тверской области задержали мужчину: его подозревают в даче взятки и покушении на мошенничество. Он помещен под арест на 2 месяца, расследование продолжается.

Кроме того, силовики ищут других людей, причастных к преступлению. О любых подробностях просят сообщать по телефону Бологовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ: 8(48255) 5-20-19.