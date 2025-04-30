«Апокалипсис»: страшный пожар на «Дезертирском» рынке в Тбилиси попал на видео

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Baza опубликовала видео масштабного пожара на «Дезертирском» рынке в Тбилиси

Появилось видео сильного пожара на «Дезертирском» рынке в центре Тбилиси. В грузинской службе по чрезвычайным ситуациям утверждают, что ситуация находится под контролем, а возгорание скоро ликвидируют, сообщает Baza со ссылкой на местные СМИ.

На кадрах заметен масштабный пожар на популярном тбилисском рынке. Из-за крупного возгорания в небо вздымается целая «стена» черного дыма.

Огонь на «Дезертирском» рынке вспыхнул ранним утром 30 апреля. Базар находится недалеко от станции метро «Вокзальная площадь». Пожар начался с магазина обуви.

На ликвидацией возгорания на рынке работали примерно 10 пожарных расчетов.

Информации о наличии пострадавших пока не поступало. Причины пожара уточняются.