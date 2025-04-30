Крупный пожар случился на рынке в грузинском Тбилиси
Возгорание случилось на рынке рядом со станцией метро «Вокзальная площадь» в столице Грузии, Тбилиси. Пожар тушат примерно 10 расчетов, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на своего корреспондента, находящегося на месте событий.
Пожар начался примерно в 06:00. Загорелся магазин обуви.
Почему конкретно начался пожар, неизвестно. Количество пожарных уточняется.
Ранее в северо-восточной китайской провинции Ляонин загорелся ресторан. Из-за мощного пожара умерли 22 человека.