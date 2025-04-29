сегодня в 15:28

22 человека погибли из-за мощного пожара в ресторане в Китае

Еще пострадали три человека.

Причина крупного возгорания не установлена, сообщает Центральное телевидение КНР. Председатель страны Си Цзиньпин назвал пожар «крайне отрезвляющим уроком».

По данным СМИ, Си Цзиньпин попросил местных чиновников определить причину трагедии и привлечь виновных к ответственности.

Суда по видео с места ЧП, ресторан полыхает полностью. Огонь поднимается над деревьями, в небо уходит густой столб черного дыма. В огне виден только остов здания.