Антидепрессанты из-за ревности: появились детали убийства девушки в Дзержинском

Перед убийством девушки житель Дзержинского ссорился с ней и сильно ревновал

Молодые люди познакомились на работе, в пункте выдачи заказов. Через некоторое время пара стала жить в квартире матери молодого человека. Отношения у них портились с каждым днем. Вскоре парень стал принимать антидепрессанты из-за ревности: ему не нравилось, что к девушке пристают клиенты маркетплейса, и постоянные сообщения в ее соцсетях.

При этом у девушки появилась симпатия из Санкт-Петербурга. Съездив к новому возлюбленному, она решила окончательно порвать с сожителем.

Но парень не отпускал ее, а в итоге задушил. Затем он рассказал о сделанном матери. Они вывезли труп девушки и закопали в поле в Тульской области, недалеко от места, где находится их дача.

Тревогу забил возлюбленный убитой из Петербурга, так как девушка перестала выходить на связь, потом начали беспокоиться и родные.

Убийца врал, что после ссоры ушел из квартиры, а когда вернулся, подруги не было. Но следователи обратили внимание, что он был безучастен во время поисков и не помогал развешивать ориентировки. В итоге первой рассказала о преступлении его мама.

Трагедия произошла 10 июня. Убитую девушку искали неделю, к поискам присоединился отряд «ЛизаАлерт». В итоге следователи задержали 20-летнего жителя Дзержинского.