Задержан житель Дзержинского, задушивший свою девушку и закопавший ее в поле

Следователи задержали 20-летнего жителя Дзержинского, который подозревается в убийстве своей 22-летней девушки. По данным следствия, парень задушил возлюбленную на почве ревности, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью .

Трагедия произошла 10 июня. Между молодыми людьми, которые жили вместе в квартире по улице Лесная, произошла ссора. Парень приревновал девушку, из-за чего в порыве ярости задушил ее.

Затем он рассказал обо всем своей матери. Та помогла сыну вывезти тело убитой в Тульскую область, где труп закопали в поле.

Пропажу девушки заметили ее друзья и родные. Ее искали неделю, к поискам присоединился отряд «ЛизаАлерт».

Выяснилось, что последним местом пребывания погибшей была та самая квартира, в которой она жила с молодым человеком. Мать парня вызвали на допрос, она дала признательные показания. В итоге правоохранители нашли тело девушки.

Подозреваемому вскоре предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что погибшая исчезла в тот день, когда планировала уехать от парня к новому возлюбленному в Санкт-Петербург.