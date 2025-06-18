«Эти поиски бесполезны»: в Дзержинском пропала девушка, сбежавшая от мужа

Поиски Вики Нечаевой, пропавшей неделю назад в подмосковном Дзержинском, прекращены. Отряд «ЛизаАлерт» завершил поиски и закрыл комментарии. Девушка исчезла в тот день, когда планировала уехать от мужа к новому возлюбленному в Санкт-Петербург. Сейчас следствие выясняет, покинула ли она дом живой или мертвой, сообщает aif.ru .

Внезапно прервавшиеся поиски пропавшей девушки

Трагический финал запутанной семейной драмы разворачивается в подмосковном Дзержинском. Целую неделю местные жители искали 22-летнюю Вику Нечаеву. Добровольцы расклеивали объявления, прочесывали заброшенные здания и лесные массивы, но безуспешно. Никаких следов девушки, которая, по некоторым данным, сбежала из-за конфликта с гражданским мужем, обнаружено не было.

Вскоре к поискам присоединился отряд «ЛизаАлерт». Волонтеры подготовили ориентировки и собирались выезжать в Дзержинский, но внезапно, меньше чем через сутки после приема заявки в работу, выезд был отменен.

Эдуард и Андрей

Мама девушки Ольга рассказала, что у дочери был роман с Эдуардом (ред. — имя изменено). По ее словам, ему за сорок, и он влиятельный человек. С Викой у них были свободные отношения.

Позже девушка влюбилась в 21-летнего коллегу Андрея (ред. — имя изменено), коренного жителя Дзержинского. Их роман развивался стремительно. Вскоре молодой человек привел Вику в квартиру своих родителей, где, помимо него, живут его мать и бабушка. Они жили как настоящая семья, считали себя мужем и женой, но часто ссорились.

Как и когда пропала девушка

Вика пропала 10 июня. По словам Ольги, Андрей рассказал, что они поссорились, и Вика заявила, что уходит от него, собрав вещи и сказав, что идет к Эдуарду, жившему неподалеку. Андрей утверждал, что больше ее не видел. Но он путался в показаниях, отметила мать.

Когда родственники обратились в полицию, те не знали, где искать девушку. Только 15 июня Андрей сообщил полиции адрес Эдуарда, хотя сам неоднократно бывал там, когда забирал Вику.

Попытка сбежать к другу из Петербурга

У Эдуарда Вики не оказалось. Мужчина рассказал, что у девушки есть друг Виктор (ред. — имя изменено) из Петербурга, с которым она познакомилась в интернете и у которого уже бывала в гостях. Эдуард показал матери их с Викой переписку, из которой следовало, что девушка договорилась сбежать к Виктору от Андрея. Петербуржец приезжал в Дзержинский дважды и был организатором поисков Вики.

Виктор рассказал, что познакомился с Викой в интернете в конце апреля. Через неделю она приехала к нему на майские праздники. Он понял, что она влюбилась в его. Вика говорила, что ее гражданский муж Андрей — ревнивый наркоман, который ее бил и контролировал.

После возвращения Вики домой их общение продолжалось. Они сближались, и Виктор предложил ей уйти от Андрея и переехать к нему в Санкт-Петербург. Она согласилась. По словам Виктора, вечером 9 июня Вика сообщила Андрею, что уходит от него навсегда и завтра она соберет вещи и оставит их у Эдуарда. Он болезненно это воспринял и ушел из дома. Она позвонила своему другу из Петербурга и плакала. Он сказал, что готов прилететь за ней той же ночью, но ему нужно было пристроить кошку, поэтому он не мог вылететь раньше 10-го.

По словам Виктора, 10 июня днем Вика отправилась на маникюр. Она позвонила ему и подтвердила планы, попросив купить билеты на поезд до Санкт-Петербурга. Он ответил, что уже купил билет до Москвы и купит обратные билеты для них двоих.

Вика написала ему в 19:00, что важный разговор с Андреем не состоялся, а в 19:11 он увидел, что она пишет ему сообщение, но не отправила его. С этого момента ее телефон замолчал навсегда.

Комментарий Виктора

На следующий день, 11 июня, Виктор прилетел и начал поиски Вики в Дзержинском. Он встретился со всеми ее знакомыми, включая Эдуарда, который тоже присоединился к поискам. По словам Виктора, на его призыв о помощи откликнулось много добровольцев.

«Но мы с родными Вики боимся, что эти поиски бесполезны. Потому что, возможно, Вика и не выходила из квартиры. Не только Андрей путался в показаниях, но и его мама. Она говорила, что вечером 10 июня пришла с работы, дома никого не было, она пошла гулять с собакой. А Андрей говорил, что встретил маму с работы. То он ездил на дачу, то не ездил. А потом выяснилось, что мама с Андреем в тот день все же поехали на машине на дачу. В одиннадцать вечера. А на следующее утро в пять утра выехали обратно в Дзержинский, чтобы отправится на работу. Ну кто будет ехать на дачу ночью на несколько часов? Мы ждем, что полиция тело Вики найдет. Хотя есть еще надежда, может, она там живая», — поделился молодой человек.

Родные и близкие все еще надеются найти Вику живой, но надежда тает с каждым часом.