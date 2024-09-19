сегодня в 22:30

Ангар вспыхнул в поселке Мирный в Люберцах

В поселке Мирный городского округа Люберцы загорелась кровля металлического ангара на площади 2,2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как уточняется, открытое горение удалось ликвидировать

На месте ЧП работают более 40 спасателей и 14 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Малаховском участковом лесничестве г. о. Люберцы местные жители обнаружили возгорание на площади 0,01 га и сообщили об этом в оперативные службы. Пожар удалось быстро потушить.