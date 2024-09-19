В Люберцах потушили лесной пожар

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19 сентября в Малаховском участковом лесничестве г. о. Люберцы местные жители обнаружили возгорание на площади 0,01 га и сообщили об этом по телефону 112, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На место незамедлительно было направлено 2 единицы техники и 6 человек личного состава лесопожарных формирований. Потребовалось чуть более 1.5 часов, чтобы ликвидировать пожар.

Пожар был торфяным. Причина пожара — действия человека.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.