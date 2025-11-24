Андрею Разину предъявлено обвинение в многомиллионном мошенничестве

Музыкальному продюсеру Андрею Разину официально предъявили обвинение в хищении денежных средств в особо крупном размере. Эту информацию подтвердил его адвокат, сообщает Telegram-канал «112» .

Расследование по уголовному делу началось еще в 2024 году, однако обвинение было сформулировано и предъявлено только в настоящее время. Бывший продюсер группы «Ласковый май» заключил фиктивный договор с поэтом Сергеем Кузнецовым. На основании этого контракта продюсер незаконно получал авторские отчисления за популярные песни, исполняемые ныне покойным певцом, солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым.

За фальсификацию документов и сомнительные финансовые операции обвиняемому грозит наказание по статье о мошенничестве. Ему может быть назначено лишение свободы на срок от двух до десяти лет.

Ранее сообщалось, что Разин отзовет свой иск к создателям сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», но инициирует судебный процесс в Турции. Он считает, что авторы многосерийной киноленты незаконно использовали песни «Ласкового мая» в своей работе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.