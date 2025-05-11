Продюсер Разин отзовет судебный иск к создателям сериала «Слово пацана»

Музыкальный продюсер Андрей Разин рассказал РИА Новости , что отзовет судебный иск к создателям сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» из российского суда и предъявит иски в Турции. Он считает, что в проекте неправомерно применяли песни группы «Ласковый май».

Разин собирается отозвать иск из российского суда 12 мая. Он гражданин Турции и поэтому планирует предъявить иски к создателям «Слова пацана» в Турции.

Музыкальный продюсер будет требовать возместить материальный ущерб в размере двух млн долларов. Аналогичные иски в суд Разин подаст и на фильмы, спектакли, где были задействованы песни коллектива «Ласковый май».

По аналогии предъявят иски к тем, кто использует товарный знак «Юрий Шатунов», а также название «Ласковый май». Они зарегистрированы в Турции.

Разин отметил, что все иски подаст в ближайший месяц. Весь репертуар группы «Ласковый май» зарегистрирован в Минкульте Турции. Товарный знак «Юрий Шатунов» по договору от 2013 года между Разиным и Шатуновым зарегистрирован в турецком патенте. Все основные хиты группы тоже зарегистрированы в Турции.