Американский дрон-разведчик заметили у Калининградской области
Разведывательный беспилотник США летает у границы России на Балтике
Разведывательный беспилотник США Global Hawk летает у границы России рядом с Калининградской областью, пишет Telegram-канал Shot.
Дрон патрулирует участок на территории Польши примерно в 50 километрах от российской границы.
Воздушное судно вылетело с базы НАТО Сигонелла на Сицилии, откуда разведчики вылетали в воздушное пространство Черного моря, утверждает канал.
Ранее этот же летательный аппарат заметили около границ Белоруссии