Американский дрон-разведчик заметили у Калининградской области

сегодня в 23:09

Разведывательный беспилотник США летает у границы России на Балтике

Разведывательный беспилотник США Global Hawk летает у границы России рядом с Калининградской областью, пишет Telegram-канал Shot .

Дрон патрулирует участок на территории Польши примерно в 50 километрах от российской границы.

Воздушное судно вылетело с базы НАТО Сигонелла на Сицилии, откуда разведчики вылетали в воздушное пространство Черного моря, утверждает канал.

Ранее этот же летательный аппарат заметили около границ Белоруссии