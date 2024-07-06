Американский дрон Global Hawk заметили у границ Белоруссии

сегодня в 15:06

Беспилотник США RQ-4 Global Hawk заметили около границ Белоруссии, его странный полет наблюдали через FlightRadar24 Air Force, сообщает «Царьград» .

Сначала этот дрон позывным FORTE16 увидели после длительного отсутствия над акваторией Черного моря. При этом район боевого патрулирования американского летательного аппарата сильно сместился.

Беспилотник занял эшелон в воздушном пространстве стран Североатлантического альянса, избегая приближения к Крыму. Через несколько часов его странный полет отметили в Telegram-канале «Милитарист». Там рассказали, что дрон выдвигается на позицию около белорусской границы.

Возможно, он летал там для доразведки целей в интересах ударной группировки украинской армии в Приграничье.

Также днем в субботу Global Hawk работаю около Калининградский области и Белоруссии.