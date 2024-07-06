Американский дрон Global Hawk заметили у границ Белоруссии
Беспилотник США RQ-4 Global Hawk заметили около границ Белоруссии, его странный полет наблюдали через FlightRadar24 Air Force, сообщает «Царьград».
Сначала этот дрон позывным FORTE16 увидели после длительного отсутствия над акваторией Черного моря. При этом район боевого патрулирования американского летательного аппарата сильно сместился.
Беспилотник занял эшелон в воздушном пространстве стран Североатлантического альянса, избегая приближения к Крыму. Через несколько часов его странный полет отметили в Telegram-канале «Милитарист». Там рассказали, что дрон выдвигается на позицию около белорусской границы.
Возможно, он летал там для доразведки целей в интересах ударной группировки украинской армии в Приграничье.
Также днем в субботу Global Hawk работаю около Калининградский области и Белоруссии.