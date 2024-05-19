Американская граната взорвалась в «сухом порту» Одессы
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Граната американского производства взорвалась в крупном логистическом центре Одессы. В результате взрыва тяжелые травмы получил охранник, сообщает РИА Новости.
«В Одессе в логистическом центре для приема фур „Евротерминал“ взорвалась американская граната. Тяжелые травмы получил охранник терминала», — говорится в сообщении украинского издания «Страна» в Telegram-канале.
Гранату в «сухой порт» принес сам пострадавший. На месте взрыва правоохранительные органы обнаружили осколки от американской гранаты М-67.
Ранее взрыв прогремел в Одессе, в регионе сработал сигнал воздушной тревоги. Также сирены предупреждения взвыли в Николаевской, Харьковской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.