Американская граната взорвалась в «сухом порту» Одессы

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Охранник пострадал при взрыве американской гранаты в «сухом порту» Одессы

Граната американского производства взорвалась в крупном логистическом центре Одессы. В результате взрыва тяжелые травмы получил охранник, сообщает РИА Новости .

«В Одессе в логистическом центре для приема фур „Евротерминал“ взорвалась американская граната. Тяжелые травмы получил охранник терминала», — говорится в сообщении украинского издания «Страна» в Telegram-канале.

Гранату в «сухой порт» принес сам пострадавший. На месте взрыва правоохранительные органы обнаружили осколки от американской гранаты М-67.

Ранее взрыв прогремел в Одессе, в регионе сработал сигнал воздушной тревоги. Также сирены предупреждения взвыли в Николаевской, Харьковской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.