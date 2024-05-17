На Украине заявили о прилете по Одессе

сегодня в 16:29

Взрыв прогремел в украинской Одессе в пятницу днем. Местные паблики и сайты мониторинга утверждают, что в портовом городе есть прилеты, сообщает «Царьград» .

Информации о пострадавших и конкретики по возможным разрушениям пока не поступало.

По данным журналистов, с 15:15 по Москве в Одесской области работает сигнал воздушной тревоги. Помимо этого, сирены предупреждения взвыли и Николаевской, Харьковской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.

Тем временем в Харькове зафиксировали рекордную продолжительность работы воздушной тревоги. Местный ресурс для оповещения граждан информировал, что сигнал действовал минимум 17 часов.