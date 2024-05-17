ТАСС: в Харьковской области зафиксировали рекордную продолжительность тревоги
Очередная серия взрывов прогремела в Харькове на фоне непрекращающейся воздушной тревоги, сообщает ТАСС.
По информации местного ресурса для оповещения населения, сигнал действует уже порядка 17 часов.
Различные источники сообщают, что объекты в городе атакуют ракеты и БПЛА. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает о «прилетах» в Основянском и Холодногорском районах города.
Также тревога звучит в Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Сумской областях.