ТАСС: в Харьковской области зафиксировали рекордную продолжительность тревоги

Очередная серия взрывов прогремела в Харькове на фоне непрекращающейся воздушной тревоги, сообщает ТАСС .

По информации местного ресурса для оповещения населения, сигнал действует уже порядка 17 часов.

Различные источники сообщают, что объекты в городе атакуют ракеты и БПЛА. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает о «прилетах» в Основянском и Холодногорском районах города.

Также тревога звучит в Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Сумской областях.