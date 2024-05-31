«Американка»-аферистка оставила 63-летнего россиянина без денег и веры в любовь

В Кемеровской области 63-летний житель пострадал от обмана со стороны мошенницы, которая представилась гражданкой США Алисой Томпсон и соблазнила его. В результате пожилой россиянин лишился 730 тыс. рублей, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на региональный главк МВД.

Любовная история пары началась с сайта знакомств в феврале 2024 года. После обмена сообщениями «иностранка» рассказала кемеровчанину, что хочет переехать в Россию, что обрадовало мужчину.

Как заявили в полиции, россиянин не только предложил новой подруге жить у него, но и несколько раз перевел на ее счета крупные суммы денег — как он думал, на билет, грузоперевозки и оплату таможенного сбора.

«После того, как мужчина совершил последнюю транзакцию, аферистка перестала отвечать ему на сообщения, а вскоре и вовсе удалила свой профиль на сайте знакомств», — рассказали правоохранители.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники МВД работают над установлением реальной личности пользователя, назвавшего себя Алисой Томпсон.