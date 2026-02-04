Американец скормил 5-летнюю девочку аллигаторам и дважды избежал смертной казни

В американском штате Флорида мужчина оставил 5-летнюю девочку на растерзание аллигаторам и должен был быть приговорен к смертной казни, но суд смягчил ему наказание, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на NBC 6 South Florida.

Инцидент произошел еще в 1998 году. Тогда обвиняемый поссорился со своей знакомой, избил ее и оставил в багажнике машины. Ее пятилетнюю дочь он отвез к каналам Эверглейдс, где скормил крокодилам.

Разбирательства по этому делу начались только спустя девять лет. Тогда мужчину признавали виновным и приговаривали к смертной казни.

Однако в 2017 году Верховный суд признал закон Флориды о смертной казни неконституционным. Дело мужчины направили на новое рассмотрение. Так ему удалось избежать высшей меры наказания в первый раз.

Во время очередного разбирательства защита мужчины настаивала на более мягком приговоре. Адвокаты акцентировали внимание на его тяжелом детстве. Также они указали на то, что обвиняемый активно участвовал в церковной жизни до совершения преступления.

В итоге суд приговорил мужчину к пожизненному сроку, а не смертной казни. Также выяснилось, что фигурант уже был судим и вышел на свободу незадолго до убийства девочки. Тогда он отсидел лишь полтора года, хотя приговаривали его к 30 годам заключения. Сейчас обвиняемому 76 лет.

Ранее суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге. При этом фигурант пренебрежительно отозвался о произошедшем, хотя и признал вину.

