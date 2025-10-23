«Аллаху Акбар!»: москвичей напугал орущий под окном приезжий
Приезжий в неадеквате испугал непонятными выкриками жильцов дома в Москве
Фото - © Telegram-канал «Многонационал»
Пошатывающийся приезжий ночью около 03:00 кричал «Аллаху Акбар» под окнами дома в районе Дорогомилово в Москве, перепугав жильцов. Об этом сообщает «Многонационал».
Мужчина не мог стоять ровно — шатался. Также он разговаривал на непонятном языке. А через некоторое время и вовсе «закопался» в листву рядом с деревом.
Испуганные соседи позвонили полицейским.
На кадрах видно, что мужчина не только разговаривал на непонятном языке, но и издавал странные звуки. Он стонал и мычал. Затем и вовсе лег на землю.
Ранее в Московской области мигранта обвинили в убийстве троих человек. Оно произошло в 2016 году.
