«Аллаху Акбар!»: москвичей напугал орущий под окном приезжий

Пошатывающийся приезжий ночью около 03:00 кричал «Аллаху Акбар» под окнами дома в районе Дорогомилово в Москве, перепугав жильцов. Об этом сообщает « Многонационал ».

Мужчина не мог стоять ровно — шатался. Также он разговаривал на непонятном языке. А через некоторое время и вовсе «закопался» в листву рядом с деревом.

Испуганные соседи позвонили полицейским.

На кадрах видно, что мужчина не только разговаривал на непонятном языке, но и издавал странные звуки. Он стонал и мычал. Затем и вовсе лег на землю.

Ранее в Московской области мигранта обвинили в убийстве троих человек. Оно произошло в 2016 году.

