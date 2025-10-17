В Подмосковье мигранта обвинили в убийстве троих человек, совершенном в 2016 г

В Подмосковье 29-летнего гражданина иностранного государства признали виновным в убийстве троих человек, совершенном в 2016 году, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

Следствие установило, что в ночь на 11 августа 2016 года в деревне Малое Брянцево городского округа Подольск Нозимжон И. в ходе ссоры на почве конфликта по поводу оплаты труда совместно с соучастником избил двух работников теплиц деревянными брусками. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.

Также злоумышленники до смерти забили деревянными брусками работницу теплицы, которая стала свидетелем преступления. После совершения преступлений Нозимжон И. и соучастник покинули территории РФ и были объявлены в розыск.

В 2021 году соучастник вернулся в Россию и был задержан. Суд приговорил мужчину 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Нозимжон И. был задержан в феврале прошлого года на территории иностранного государства, где скрывался от правосудия. Следствие предъявило мужчине обвинение по пп. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство троих человек группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление).

Суд признал Нозимжона И. виновным и назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

