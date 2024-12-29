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Алиев: рухнувший в Актау самолет получил повреждения «вследствие обстрела с земли»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что причиной крушения пассажирского лайнера авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане стали повреждения «вследствие обстрела с земли».

«Разумеется, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков. Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты», — сказал Алиев в интервью телеканалу AzTV.

Он подчеркнул, что азербайджанский самолет практически потерял управление вблизи города Грозный на территории РФ из-за полученных извне повреждений. Также борт был «приведен в неуправляемое состояние с помощью средств РЭБ».

Еще, по словам главы государства, «вследствие обстрела с земли» серьезные повреждения получила хвостовая часть пассажирского лайнера.

Алиев добавил, что азербайджанский самолет был сбит над территорией России не специально. Российская сторона пыталась «замять вопрос» о причинах крушения самолета, что вызвало удивление и огорчение в Баку.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым извинился за инцидент с потерпевшим крушение пассажирским самолетом авиакомпании AZAL.

25 декабря летевший из Баку в Грозный азербайджанский самолет рухнул вблизи аэропорта Актау. На борту находились 67 человек. В результате авиакатастрофы выжили 29 человек.