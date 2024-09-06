Алаудинов: ВС РФ выжигают ВСУ на курском направлении

В настоящее время на курском направлении работают сразу 3 подразделения, в том числе спецназ «Ахмат», которые активно выжигают ВСУ в российском регионе, рассказал в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», замруководителя Главного военно-политического управления МО РФ, Герой России генерал-майор Апты Алаудинов.

«Хочу отметить, что устойчивая у нас на данный момент оборона. Противник пытается где-то там шкрябаться, что-то делать, но у него это как-то не получается. Хочу сказать про направление справа от нас. <…> Ребята уже очень хорошо выстроили линию обороны. <…> У них там тоже все серьезно, выжигают они противника, работа идет тоже очень активно», — подчеркнул Алаудинов, отметив, что Россия с каждым днем укрепляет свои позиции на курском направлении.

По словам командира спецназа «Ахмат», на курском направлении ВС РФ ежедневно уничтожают противника, который забрасывает в регион все новые и новые силы, а еще военную технику — она продолжает гореть.

Ранее Алаудинов со смехом рассказал, как ВСУ хотели сбить российский беспилотник, но сделали хуже только себе. Дрон рухнул на украинский отряда, после чего произошел пожар и все уничтожил.