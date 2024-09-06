Об обстановке в Суджинском районе Курской области, где ВСУ уничтожили сами себя, сбив российский беспилотник, в своем Telegram-канале рассказал командир спецназа «Ахмат», замруководителя Главного военно-политического управления МО РФ, Герой России, генерал-майор Апты Алаудинов.

На курском направлении военнослужащие ВС РФ методично уничтожают врага и освобождают российский регион от его присутствия. На месте работают в том числе подразделения спецназа «Ахмат». Командир спецназа Апты Алаудинов рассказал, как на одном из участков киевский режим помог ВС РФ себя уничтожить.

«Полетели они (беспилотник ВС РФ — ред.). Уничтожать противника на одну точку. Противник сбил беспилотник. Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них все сгорело, просто ужас», — со смехом рассказал Алаудинов.

По словам генерал-майора, для ВСУ было бы лучше не сбивать этот российский беспилотник, потому что он «слишком точно сбился» и уничтожил их.

Ранее Алаудинов заявлял, что в настоящее время Россия ведет решающий бой с боевиками ВСУ. Он предполагает, что после победы на курском направлении СВО может завершиться.