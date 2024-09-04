Алаудинов: Россия ведет в Курской области решающий бой спецоперации

Сейчас в рамках спецоперации проводится решающий бой в Курской области. Скорее всего, он завершит историю СВО, Россия выйдет победителем, сообщил командир спецназа «Ахмат», замруководителя Главного военно-политического управления МО РФ, Герой России генерал-майор Апты Алаудинов.

«Больше чем уверен, что этот год завершит всю кампанию. Я, когда раньше говорил об этом, понимал, что в этом году это должно все завершиться, но я не мог понять, каким образом это все случится», - сказал Алаудинов в интервью ТАСС.

Он отметил, что ВС РФ для завершения СВО нужно было как-то ликвидировать боеспособные подразделения ВСУ, а также их технику и ресурсы. А сейчас украинцы направили все это в Курскую область.

По его словам, Киев планировал ударной силой захватить Курскую АЭС, чтобы диктовать свои условия Москве и заставить военное руководство перебросить силы в одно место. Но ВСУ просчитались.

Как подчеркнул командир спецназа, армию противника удалось остановить малыми силами, с других направлений СВО бойцов не снимали. Поэтому по донецкому направлению ВС РФ пошли вперед, а ВСУ посыпались.