Алаудинов: 60 боевиков ВСУ убежали с позиций в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» сообщил о бегстве украинских военных под Курском

Около 60 украинских военных оставили свои позиции на одном из участков в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Как рассказал Алаудинов в своем видеообращении в Telegram-канале, российские военные продвинулись вперед.

«На одном участке там их человек 60 (украинских военных — ред) просто снялись, убежали. Сказали, что все, воевать не будем, и поперли в сторону границы, бросив все», — рассказал генерал-майор

Алаудинов добавил, что российские силы на этом направлении уничтожили миномет, расчет операторов БПЛА и ангар с техникой.

Ранее командир «Ахмата» сообщил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области.