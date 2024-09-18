сегодня в 23:58

Российские силы взяли под контроль два населенных пункта в Курской области

Российская армия взяла под контроль населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале .

«Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николо-Дарьино, зачистили его полностью, взяли под контроль. Сегодня взяли под контроль Дарьино», — сказал Алаудинов в видеобращении.

Он также отметил, что российские военные уничтожили ангар с техников противника, сбили несколько беспилотников.

Ранее российские военные отразили 3 попытки ВСУ прорваться в Курскую область через населенные пункты Веселое, Краснооктябрьский и Медвежье.