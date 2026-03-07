Al Jazeera: в районе аэропорта города Эрбиль в Ираке раздались взрывы
Несколько взрывов прогремело в районе аэропорта города Эрбиль в Ираке, сообщает RT со ссылкой на Al Jazeera.
«Вблизи аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане слышны несколько взрывов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжается отражение атаки на объекты вблизи аэропорта и американской военной базы.
Ранее системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, который предпринял попытку нападения на американскую базу «Виктория» в Багдаде.
