сегодня в 23:58

Al Jazeera: в районе аэропорта города Эрбиль в Ираке раздались взрывы

Несколько взрывов прогремело в районе аэропорта города Эрбиль в Ираке, сообщает RT со ссылкой на Al Jazeera.

«Вблизи аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане слышны несколько взрывов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжается отражение атаки на объекты вблизи аэропорта и американской военной базы.

Ранее системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, который предпринял попытку нападения на американскую базу «Виктория» в Багдаде.

