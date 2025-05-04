Al Jazeera: в Газе 39 человек погибли за сутки в результате ударов Израиля Происшествия сегодня в 04:57

В результате израильских ударов по сектору Газа погибли за сутки погибли по меньшей мере 39 человек, в том числе троих детей, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Израиль продолжает наносить новые удары по палестинскому анклаву. В частности, атаке подвергся жилой дом в Хан-Юнисе, в результате чего погибли 4 человека. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении главы военной разведки палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа Усамы Табаша Военные действия в Палестине возобновились из-за отказа ХАМАС освободить израильских заложников.