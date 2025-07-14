Акунин* стал фигурантом уголовного дела после разговора с Вованом и Лексусом

В России в отношении писателя Григория Чхартишвили*, более известного под псевдонимом Борис Акунин*, возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма и содействии террористической деятельности. Поводом для этого стал телефонный разговор автора книг с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), пишет ТАСС .

Уголовное дело против Акунина* рассматривает Второй Западный окружной военный суд. Кроме того, писателя обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законом об иноагентах.

«В ходе устного общения посредством видеосвязи с двумя определенными лицами (Акунин* — ред.) совершил активные действия, направленные на склонение последних к участию в действиях, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации», — говорится в заявлении гособвинителя.

Во время заседания один из свидетелей подтвердил роль пранкеров в возбуждении уголовного дела против Акунина*. Во время разоблачающего разговора Акунин* заявил о согласии финансировать Вооруженные силы Украины. Писателю заочно предъявили обвинение. Сам он, по словам адвоката, вину отрицает.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило писателя в розыск еще в январе 2024 года, а в марте 2025-го его повторно внесли в розыскной список.

* Физлицо, исполняющее функции иноагента в России, включен в реестр иноагентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.