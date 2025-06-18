Акунина* обвиняют в оправдании терроризма и нарушении закона об иноагентах

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В России возбуждено уголовное дело против Бориса Акунина*

Военный суд Российской Федерации зарегистрировал уголовное дело в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили), сообщает ТАСС.

По данным агентства, со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Жирнову, процесс будет проходить в заочной форме.

Чхартишвили обвиняется по двум статьям: оправдание терроризма и уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

МВД России объявило писателя в розыск еще в январе 2024 года, а в марте 2025-го его повторно внесли в розыскной список.

*Примечание: Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) признан в России иноагентом.