Актрису из сериала «Невский» Кристину Кулишенко избили в пабе Петербурга

сегодня в 10:11

Двое мужчин избили актрису Кулишенко в пабе в Санкт-Петербурге

Двое мужчин набросились на актрису Кристину Кулишенко в баре в Санкт-Петербурге вечером 23 февраля. Об этом сообщает « 112 ».

Подробности конфликта уточняются. Насколько сильно пострадала девушка, неизвестно.

Кулишенко играла в таких проектах, как «Невский», «Государь», «Онегин», «Морские дьяволы. Полярный конвой», «Комбинация», «Такси под прикрытием», «Проект „Анна Николаевна“», «Великая».

Ранее нетрезвый глава одной из московских клиник, которая специализируется на лечении алкоголизма, избил мать. Его увезли в полицию.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.