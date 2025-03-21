Актрису бурлеска Лялю Бежецкую избили в баре за отказ раздеться

«Королеву бурлеска Москвы» Лялю Бежецкую перепутали со стриптизершей и избили за отказ раздеваться. Это произошло 8 марта, сообщает Mash .

Ляля Бежецкая называет себя не иначе как «актриса бурлеска № 1 в России». В Международный женский день звезда выступала в одном из столичных баров. Она уже готовилась выйти на сцену, как на нее накинулась гостья.

Неадекватная дама хотела расцарапать Бежецкой лицо. Также ей помогал ее возлюбленный. Он толкнул актрису прямо на стеклянный шкаф.

Гости, как оказалось, перепутали Бежецкую со стриптизершей. Они требовали соответствующую программу и хотели, чтобы женщина разделась и станцевала. Однако звезда не стала этого делать.

Актриса в результате драки серьезно пострадала — ей в ногу впился осколок стекла от шкафа. Однако она все равно вышла на сцену и выступила. Ночью Бежецкая добралась до больницы. Рану ей зашили.

Свидетельницами нападения на актрису были другая танцовщица и певица. Первая сломала ногу из-за стресса, а у второй произошел нервный срыв. Теперь они боятся выступать из-за угрозы нападения со стороны неадекватных гостей.

Ранее мужчина попытался изнасиловать девушку в подземном переходе в Москве. Потенциальная жертва оказала сопротивление и закричала, прохожим удалось задержать злоумышленника.