Активисты сорвали вечеринку «содомитов» в подмосковном детском санатории «Дружба»

Вечеринка «Холодок» должна была состояться в ночь на 27 февраля. Организаторы, вдохновленные известным американским фестивалем Burning Man, позиционируют свое мероприятие не как фестиваль, а как площадку, предоставляющую участникам возможность самостоятельно придумывать и реализовывать различные активности.

В текущем году в качестве площадки был выбран детский санаторий «Дружба» в Пушкине. Однако активисты ворвались на вечеринку и стали обвинять участников в пропаганде ЛГБТ*. По их словам, «содомиты предавались разврату и принимали наркотики», а мужчины были «накрашены и одеты в женскую одежду».

Ранее стало известно, что трансгендеру* и экс-ассистентке Ренаты Литвиновой запретили выступать в Москве.

*Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ